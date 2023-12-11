Зеленский в США выступит перед сенаторами и встретится со спикером Палаты представителей

Во время визита в Соединенные Штаты 11-12 декабря президент Владимир Зеленский встретится не только с Джо Байденом, но и с представителями американского Конгресса, где рассматривается пакет дополнительного финансирования для Украины, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает Bloomberg.

Утром во вторник, 12 декабря, Зеленский выступит с обращением на заседании сенаторов США, сообщил представитель верхней палаты Конгресса.

Кроме того, спикер спикера Палаты представителей Майка Джонсона Радж Шах подтвердил, что тот встретится с украинским президентом.

По данным Bloomberg, Зеленский также рассчитывает встретиться в Вашингтоне с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой. МВФ является одним из ключевых доноров финансовой помощи Украине и в марте этого года одобрил кредитную программу на 15,6 миллиарда долларов.

Ранее Белый дом и Офис президента анонсировали встречу Джо Байдена и Владимира Зеленского во вторник, 12 декабря. На встрече американский лидер планирует подчеркнуть, что США обязались поддерживать народ Украины в защите от российской агрессии.

Напомним, Конгресс США до сих пор не одобрил запрос Байдена на дополнительное финансирование для помощи Украине из-за сопротивления части республиканцев. 6 декабря законопроект о предоставлении помощи Украине, Израилю и Тайваню не прошел процедурное голосование в Сенате.

По данным источников, администрация Байдена рассматривает возможность уступок по миграционной политике для того, чтобы обеспечить новую помощь для Украины и Израиля в законопроекте о дополнительном финансировании.