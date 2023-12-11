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Шольц призвал западных союзников дать четкое послание Путину

Шольц призвал западных союзников дать четкое послание Путину
Фото: Facebook

За несколько дней до саммита ЕС канцлер Германии Олаф Шольц призвал всех западных союзников четко взять на себя обязательства по долгосрочной помощи Украине в ее защите от России, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает DPA.

"Важно, чтобы, особенно в этой ситуации, мы вместе в Европе и далеко за ее пределами дали сигнал Украине, что она может рассчитывать на нашу помощь", – сказал он в Берлине на пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, который уходит в отставку.

Он подчеркнул, что это также будет важным сигналом для президента России Владимира Путина.

Теперь мы знаем, что война затянется надолго, сказал Шольц.

"Именно поэтому важно также сформулировать долгосрочную перспективу, что мы готовы поддерживать Украину столько, сколько потребуется – и в той мере, в какой это потребуется", – заявил он.

Шольц отметил, что Путин рассчитывает на уменьшение солидарности с Украиной.

"Это было бы важным посланием, если бы мы сказали ему: "Не рассчитывайте на это, мы готовы делать то, что необходимо, до тех пор, пока это будет необходимо", – пояснил он.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страна должна быть готова к увеличению поддержки Украины на фоне ослабления поддержки другими.

Недавно министр обороны Германии отверг обвинения в недостаточной помощи Украине, которая воюет против РФ.

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