Россияне запустили несколько групп "Шахедов", есть угроза для юга (Обновлено)
Вечером 11 декабря россияне запустили несколько групп "Шахедов", сообщает Украинская правда.
Об этом сообщили Воздушные силы в Telegram.
Об угрозе сообщили в Николаевской области. Он двигается на запад. Позже Воздушные силы сообщили об угрозе для Одесщины.
"Зафиксированы пуски нескольких групп "шахедов" из Крыма! Направление движения – на Одесщину (курс может меняться)".
Обновлено: Позже военные сообщили о группе "Шахедов" на границе Запорожской, Донецкой, Днепропетровской областей, которая движется на север. Кроме того, сообщают об очередной группе "Шахедов" из Херсона в направлении Николаевской области.