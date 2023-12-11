ГПСУ: Движение грузовиков из Польши через "Дорогуск" снова заблокировано

Движение грузового транспорта через пункт пропуска "Дорогуск-Ягодин" снова заблокировано, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит видео с границы, распространенное в соцсетях, спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в комментарии УП.

В соцсетях появилось видео, на котором украинские водители рассказывают, что их движение снова заблокировано: посреди трассы находится польская фура, которая, по утверждению поляков, сломалась.

Спикер ГПСУ подтвердил УП, что по состоянию на 20 часов на трассе со стороны польского пункта пропуска "Дорогуск" действительно находится грузовик, который делает невозможным движение грузового транспорта через границу в сторону Украины.

Что стало причиной появления грузовика на дороге, что привело к блокированию движения грузовиков, украинским охранникам границы не известно.

Что предшествовало: 11 декабря глава гмины Дорогуск Войцех Сава решил разогнать протест перевозчиков на границе с Украиной, которые блокировали КПП с 6 ноября.

После 13:00 участникам официально сообщили, что акция протеста была распущена. Муниципалитет назвал две причины - "большая опасность для имущества" и "блокирование движения".

В комментарии УП Государственная пограничная служба Украины подтвердила разблокирование пункта пропуска.