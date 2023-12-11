Боррель заверил, что Венгрия не поставит под угрозу поддержку Украины со стороны ЕС

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что блокирование Венгрией продления европейской помощи Украине не нарушит единства Евросоюза, сообщает Деловая столица.

Его слова приводит Euractiv.

"Я надеюсь, что европейское единство не будет нарушено, потому что сейчас не время ослаблять нашу поддержку Украины, а наоборот, усиливать ее" , — заявил он.

Боррель подтвердил, что этот вопрос будут обсуждаться лидерами ЕС на их саммите в Брюсселе.

Саммит лидеров Европейского союза состоится 14 и 15 декабря, там европейские лидеры должны определиться по перспективам интеграции Украины, Молдовы и Грузии.

Как сообщалось, 6 декабря министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подчеркнул, что Венгрия не изменит свою позицию по вступлению Украины в Европейский Союз. 1 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что переговоры о вступлении Украины в ЕС не отвечают интересам страны и не должны начинаться.