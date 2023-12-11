Сийярто после встречи с Кулебой не изменил мнения относительно Украины

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в Facebook рассказал о своих впечатлениях от встречи с украинским визави Дмитрием Кулебой впервые с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, сообщает Европейская правда.

В своей заметке в Facebook Сийярто в очередной раз повторил тезис венгерских властей о том, как с 2015 года Украина "постоянно внедряла нормы, которые все больше ограничивали права венгерского национального сообщества".

Он подтвердил, что говорил с Кулебой прежде всего о предстоящих решениях саммита Европейского Союза по Украине, которые, по мнению Будапешта, "имеют историческое значение для будущего всего ЕС".

"Предложение решения является неподготовленным, и Еврокомиссия почти не имеет представления о том, какое влияние членство Украины в ЕС будет иметь на все объединение. Можно вспомнить хотя бы нерешенные проблемы, вызванные предыдущими решениями Еврокомиссии по транзиту зерна или отмене разрешений для украинских тяжеловозов", – написал глава венгерского МИД.

Среди других тем обсуждения был вопрос нацменьшинств и принятия Украиной нового законодательства с учетом рекомендаций Совета Европы и Еврокомиссии.

"Бесспорно, мы оба остаемся преданными дальнейшему развитию двусторонних отношений", – подытожил Сийярто.

Контакты между Киевом и Будапештом активизировались накануне заседания Европейского совета 14-15 декабря, где должны рассмотреть решение об открытии переговоров о вступлении с Украиной и одобрении макрофинансовой помощи.

Среди прочего, президент Владимир Зеленский виделся с венгерским премьером Виктором Орбаном в воскресенье на инаугурации президента Аргентины. А на прошлой неделе с Сийярто общался по телефону руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Впрочем, уже после этих переговоров Орбан звонил председательствующей в Совете ЕС Испании и убеждал не выносить на обсуждение саммита вопрос об открытии переговоров с Украиной.