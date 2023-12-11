Зеленский начал визит в США со встречи с Остином и топ-генералом

Президент Владимир Зеленский начал свой визит в США и уже встретился с министром обороны Ллойдом Остином и председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Чарльзом Брауном, сообщает Европейская правда.

Об этом он сообщил в своем Телеграмме.

"Визит в США начал со встречи с министром обороны Ллойдом Остином и председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Чарльзом Брауном в Национальном университете обороны США", – заявил глава государства.

Зеленский добавил, что на встрече обсудили вызовы для глобальной безопасности, развитие событий на фронте и дальнейшее украинско-американское сотрудничество в сфере обороны.

"Я благодарен США за выполнение наших договоренностей, особенно по усилению противовоздушной обороны, а также министру Остину и генералу Брауну за их личное лидерство", – написал президент.

Как сообщалось, во время визита в Соединенные Штаты 11-12 декабря президент Владимир Зеленский встретится не только с Джо Байденом, но и с представителями американского Конгресса, где рассматривается пакет дополнительного финансирования для Украины.

Напомним, Конгресс США до сих пор не одобрил запрос Байдена на дополнительное финансирование для помощи Украине из-за сопротивления части республиканцев. 6 декабря законопроект о предоставлении помощи Украине, Израилю и Тайваню не прошел процедурное голосование в Сенате.

По данным источников, администрация Байдена рассматривает возможность уступок по миграционной политике для того, чтобы обеспечить новую помощь для Украины и Израиля в законопроекте о дополнительном финансировании.