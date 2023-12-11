МВФ одобрил второй пересмотр программы для Украины: каким будет следующий транш
Совет директоров Международного валютного фонда 11 декабря утвердил второй пересмотр программы расширенного кредитования - теперь Украина сможет получить третий транш на сумму около 900 миллионов долларов, сообщает Экономическая правда.
Об этом сообщил заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован.
"Мы работали очень близко с экономической командой Украины в последние недели и сегодня мы завершили второй пересмотр нашей программы", - отметила во время прессбрифинга директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.
Утверждение второго пересмотра программы делает возможным перевод украинскому правительству третьего транша в размере около 900 млн долл.
"Теперь будем работать над подготовкой к третьему пересмотру весной. Не переключайтесь - эта неделя очень важна для нас и нашего будущего", - добавил он.