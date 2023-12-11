ОП: Аргентина намерена провести саммит по Украине с лидерами стран Латинской Америки

Аргентина согласилась провести саммит по Украине с лидерами стран Латинской Америки в начале следующего года, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква, сообщает Bloomberg.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский обсудил саммит с новым президентом Аргентины Хавьером Милеем в воскресенье в Буэнос-Айресе.

"У нас состоялся содержательный разговор. Мы обсудили множество вопросов - от формулы мира на Украине до двустороннего сотрудничества. Наша полудневная поездка в Аргентину была очень продуктивной" , - заявил Жовква.

Визит Зеленского в Аргентину

10 декабря Владимир Зеленский прибыл в Аргентину на инаугурацию президента Хавьер Милея.

По дороге в Аргентину Зеленский успел встретиться с премьер-министром Республики Кабо-Верде. Также президент, находясь в Аргентине, смог пообщаться с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в преддверии саммита лидеров ЕС.

Сотрудничество с Глобальным Югом

Украина в последнее время усилила дипломатическое сотрудничество со странами Глобального Юга. Речь идет об Африке, Азии, Ближнем Востоке, Южной Америке, Китае и Индии.

Так, в частности, в Саудовской Аравии прошел большой саммит, на котором обсудили вопросы мира в Украине. Россию туда не пригласили. Представители украинской власти подчеркнули, что встреча дипломатов и политических советников из 40 стран стала прорывом.