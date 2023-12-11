Зеленский: Если кого-то и вдохновляют нерешенные вопросы в США, то это Путина

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Национальном университете обороны США отметил, что нерешенные вопросы в США лишь вдохновляют Путина, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил Зеленский во время выступления.

"Если кого-то и могут вдохновлять нерешенные вопросы на Капитолийском холме, то только Путина и его больную свиту. Они видят, что мечты становятся реальностью, когда видят задержки и скандалы. Они видят, как падает свобода, когда уменьшается поддержка борцов за свободу. Такие, как Путин, не должны даже надеяться, что преодолеют свободу".

Зеленский также отметил, что Россия стремится значительно больше, чем земля, ресурсы или население Украины. Украина, по его словам, нужна России только как плацдарм.

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