Президент Владимир Зеленский встретился с руководителями оборонных компаний США и рассказал об идее создать оборонный хаб в Европе, сообщает Украинская правда.

По словам Зеленского, такой хаб должен размещаться на территории Украины, поскольку наша страна имеет сегодня много практического опыта, приобретенного из-за войны.

Он также отметил, что для реализации этой идеи наше государство готово очень быстро принимать все необходимые решения, упрощать бюрократические процедуры, а также делать заказы.

Глава государства подчеркнул, что Украина готова и будет производить большее количество боеприпасов и военной техники, однако ей нужна поддержка со стороны таких мощных компаний. В частности, речь идет о совместном производстве артиллерийских боеприпасов, систем противовоздушной обороны, артиллерийских и ракетных систем.

Он рассказал, что Украина также хочет пригласить американских партнеров войти в долю украинских оборонных компаний, что будет в интересах всех сторон.