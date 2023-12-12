ISW: Войска РФ незначительно продвинулись на двух направлениях
Российские войска незначительно продвинулись на рубеже Купянск-Сватово-Кременная и в районе Авдеевки. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает Украинская правда.
Российские войска 11 декабря продолжали наступательные действия на рубеже Купянск-Сватово-Кременная и незначительно продвинулись. Геолокационные кадры, опубликованные 10 декабря, показывают, что российские войска незначительно продвинулись на юго-восток от Дибровы (7 км к юго-западу от Кременной).
В Генштабе Украины сообщили, что украинские силы отбили по меньшей мере четыре российские атаки на Купянском направлении в районе Синьковки (9 км к востоку от Купянска) и Петропавловки (7 км к востоку от Купянска) и по меньшей мере пять российских атак на Лиманском направлении вблизи Макеевки (23 км к северо-западу от Кременной) и Терны (17 км к западу от Кременной).
Командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сирский заявил, что российские войска ведут наступательные действия на Купянском направлении в районе Лимана Первого (12 км северо-восточнее Купянска), Новоселовского (14 км северо-западнее Сватово), Стельмаховки (15 км северо-западнее Сватово) и в Лимане.
Сырский также сообщил, что российские военные перебрасывают вблизи Синьковки штурмовые подразделения, которые ранее были в резерве.
Также 11 декабря российские войска продолжали наступление в районе Авдеевки и в последнее время незначительно продвинулись. Геолокационные кадры, опубликованные 9 декабря, показывают, что российские войска незначительно продвинулись к востоку от Степного (3 км к северо-западу от Авдеевки).
Российские военные блогеры заявили, что российские войска осуществили тактическое наступление в районе железной дороги возле Степного и на севере Степного.
Кроме этого, 11 декабря российские войска продолжали наступательные действия к западу и юго-западу от города Донецк и, как сообщается, продвинулись. Российские военные блогеры утверждали 10 и 11 декабря, что российские войска продвинулись в северо-западной Марьинке (непосредственно к западу от Донецка), но украинские войска все еще удерживают позиции в населенном пункте.
Украинские силы продолжали проводить наземные операции вблизи Крынок (30 км к северо-востоку от города Херсона и 2 км от реки Днепр) на восточном (левом) берегу Херсонской области. Российские военные блогеры утверждали, что украинские силы укрепили позиции в районе к югу от Крынок и что украинские войска воспользовались плохой погодой, чтобы транспортировать 30-50 человек личного состава на восточный берег.
Ключевые выводы ISW за 11 декабря
- Центральная избирательная комиссия России 11 декабря объявила, что Россия проведет голосование на президентских выборах 2024 года в оккупированной Украине, вероятно, пытаясь легитимизировать российскую оккупацию и правление президента России Владимира Путина.
- Российские войска нанесли серии ракетных и беспилотных ударов по Украине в ночь с 10 на 11 декабря.
- Соединенное Королевство (Великобритания) и Норвегия возглавит коалицию, направленную на оказание краткосрочной и долгосрочной помощи ВМС Украины, поскольку Великобритания объявила о дополнительных положениях о морской помощи Украине.
- Президент России Владимир Путин выразил намерение расширить военно-морской потенциал России в районах далеко за пределами Украины и Восточной Европы, вероятно, пытаясь укрепить и расширить способность России угрожать Западу.
- Российская Госдума одобрила поправки, которые позволяют российским судам штрафовать или назначать на принудительную работу иностранцев, осужденных за преступления в России, вероятно, в рамках постоянных усилий по принуждению мигрантов к российской военной службе.
- Заместитель председателя Совета национальной безопасности России Дмитрий Медведев 11 декабря заявил, что правительство РФ внесет "точечные изменения" в российскую конституцию.
- Российские войска 11 декабря вели наступательные действия на линии Купянск-Сватово-Кременная, вблизи Бахмута, вблизи Авдеевки, к западу и юго-западу от Донецка, а также на западе Запорожской области и на отдельных участках продвинулись вперед.
- Украинские военные отметили, что недавно российские войска активизировали механизированные наступательные операции вблизи Авдеевки.
- 11 декабря вступил в силу российский закон, который, вероятно, призван предотвратить бегство российских призывников с военной службы.
- Россия продолжает незаконно депортировать детей из оккупированной Украины в Россию под видом реабилитационных и медицинских программ. Назначенная Кремлем Уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова продолжает отрицать свое участие в этом.