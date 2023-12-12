Курс валют НБУ на 12 декабря
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 12 декабря 2023 года
Курс доллара, по сравнению с 11 декабря, вырос на 13 коп до 36.87 за 1 доллар.
Евро подорожал на 7 коп до 39.67 за 1 евро.
Курс рубля вырос до уровня 4.05 за 10 рублей.
Курс фунта стерлингов повысился на 18 коп до 46.37 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка упал на 14 коп до 41.84 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подорожал на 2 коп до 9.16 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|36.871600
|EUR
|Евро
|39.673800
|RUB
|Рубль
|0.405440
|GBP
|Фунт стерлингов
|46.373400
|CHF
|Швейцарский франк
|41.840100
|PLN
|Польский злотый
|9.161100