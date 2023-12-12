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Курс валют НБУ на 12 декабря

Курс валют НБУ на 12 декабря

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 12 декабря 2023 года

Курс доллара, по сравнению с 11 декабря, вырос на 13 коп до 36.87 за 1 доллар.

Евро подорожал на 7 коп до 39.67 за 1 евро.

Курс рубля вырос до уровня 4.05 за 10 рублей.

Курс фунта стерлингов повысился на 18 коп до 46.37 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка упал на 14 коп до 41.84 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 2 коп до 9.16 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 36.871600 +0.129
EUR Евро 39.673800 +0.073
RUB Рубль 0.405440 +0.002
GBP Фунт стерлингов 46.373400 +0.179
CHF Швейцарский франк 41.840100 --0.142
PLN Польский злотый 9.161100 +0.016

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