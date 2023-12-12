ПВО ночью уничтожила 9 "Шахедов" и 2 ракеты – Воздушные силы

В ночь на 12 декабря российские оккупанты снова атаковали Украину беспилотниками типа Shahed и авиационными ракетами Х-59. Силы противовоздушной обороны уничтожили девять "Шахедов" и две ракеты.

Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

Беспилотники россияне запустили из района Балаклавы в оккупированном Крыму. Всего зафиксированы пуски 15 "Шахедов", 9 из которых были уничтожены в разных областях Украины подразделениями мобильных огневых групп Сил обороны.

Также вечером 11 декабря ПВО уничтожила две управляемые авиационные ракеты Х-59 в Запорожской и Днепропетровской областях.