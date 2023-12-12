У Киевстара произошел масштабный сбой, компания решает проблему

Утром 12 декабря произошел масштабный сбой в работе оператора мобильной связи "Киевстар", но специалисты уже работают над устранением проблемы. Об этом заявила спикер компании Ирина Леличенко, сообщает Украинская правда.

Утром пользователи сообщают в соцсетях, что не могут совершать звонки и отправлять сообщения, сайт компании также не работает.

"Утром 12 декабря в сети "Киевстара" произошел технический сбой, в результате которого могут быть недоступны услуги связи и доступа в интернет у части абонентской базы. Специалисты компании уже работают над устранением проблемы. Приносим абонентам извинения за временные сложности и благодарим за понимание" , – сообщила Леличенко.

На время устранения технических сложностей Леличенко посоветовала абонентам воспользоваться услугой "Национальный роуминг".