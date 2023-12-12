МВФ прогнозирует ускорение роста ВВП Украины и снижение инфляции
Макроэкономические показатели Украины оказались сильнее, чем ожидалось, несмотря вторжение России в Украину. Это способствовало пересмотру прогнозов МВФ экономического роста в сторону повышения. Об этом говорится в заявлении МВФ, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.
"Экономическая устойчивость привела к улучшению показателей роста, продолжению резкого снижения инфляции и стабильности валютного рынка, в том числе после выхода Национального банка Украины из режима привязки обменного курса, подкрепленного сильными резервами", - говорится в заявлении.
В ноябре базовый прогноз роста реального ВВП Украины в 2023 году был пересмотрен до 4,5 процента. Ожидается, что в 2024 году рост несколько снизится до 3-4% по мере продолжения войны. Однако перспективы по-прежнему подвержены значительным рискам, связанным с исключительно высокой неопределенностью, вызванной войной, потенциальными просчетами в политике, а также задержками или нехваткой внешнего финансирования.
Как отметила глава МВФ Кристалина Георгиева, вторжение России в Украину продолжает приносить Украине огромные социальные и экономические издержки.
"Тем не менее, экономика Украины оказалась устойчивой по мере наступления восстановления, а макроэкономическая и финансовая стабильность была сохранена благодаря умелой политике украинских властей, а также значительной внешней поддержке", - сказала она.
По ее словам, несмотря на то, что восстановление экономики, как ожидается, продолжится, перспективы сопряжены со значительными рисками, обусловленными главным образом исключительно высокой неопределенностью, связанной с войной. Также крайне важно, чтобы внешнее финансирование на льготных условиях продолжалось на своевременной и предсказуемой основе и поддерживало темпы реформ.
"Поскольку война затягивается, она продолжает истощать государственные финансы Украины. Своевременные внешние выплаты, а также постоянные усилия на внутреннем рынке являются ключом к удовлетворению финансовых потребностей Украины и сохранению макроэкономической и финансовой стабильности", - добавила глава МВФ.