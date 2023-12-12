За сутки на фронте почти 90 столкновений – Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки на фронте произошло 89 боевых столкновений между Силами обороны Украины и российскими оккупантами.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ 12 декабря.

Враг нанес 10 ракетных и 18 авиационных ударов, совершил 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Под авиационными ударами оказались Победа и Новомихайловка Донецкой области.

Под артиллерийским огнем оказались более 90 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областей.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские защитники отбили 4 атаки врага в районах Синьковки и северо-западнее Петропавловки Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими защитниками отражены 8 атак врага в районах Спорного и Веселого Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 14 атак врага в районах Богдановки, Клещеевки, Андреевки и Северной Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Силы обороны успешно отразили 42 атаки противника в районах восточнее Новобахмутовки, Авдеевки, южнее Северного, южнее Тоненького, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области, где нашими защитниками отбито 14 атак. На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 3 атаки врага в районах севернее Приютного и западнее Новопокровки Запорожской области.

В то же время на Мелитопольском направлении Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационные войска потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

В зоне ответственности ОСУВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 2 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 складам боеприпасов, 1 пункту управления и 1 артиллерийскому средству противника.