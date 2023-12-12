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Россия за сутки потеряла 800 военных и 9 танков – Генштаб

Россия за сутки потеряла 800 военных и 9 танков – Генштаб
Фото: Facebook

Россия за минувшие сутки потеряла в ходе войны против Украины около 800 военных, 9 танков, 19 бронемашин, 3 артиллерийские системы и другую технику.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери РФ с 24.02.2022 по 12.12.2023 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 340650 (+800) человек,
  • танков – 5664 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин – 10579 (+19) ед,
  • артиллерийских систем – 8073 (+3) ед,
  • РСЗО – 919 (+0) ед,
  • средств ПВО – 605 (+0) ед,
  • самолетов – 324 (+0) ед,
  • вертолетов – 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 6163 (+9),
  • крылатых ракет – 1596 (+10),
  • кораблей / катеров - 22 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 10650 (+14) ед,
  • специальной техники – 1170 (+2)

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