Россия за сутки потеряла 800 военных и 9 танков – Генштаб
Россия за минувшие сутки потеряла в ходе войны против Украины около 800 военных, 9 танков, 19 бронемашин, 3 артиллерийские системы и другую технику.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери РФ с 24.02.2022 по 12.12.2023 ориентировочно составили:
- личного состава – около 340650 (+800) человек,
- танков – 5664 (+9) ед,
- боевых бронированных машин – 10579 (+19) ед,
- артиллерийских систем – 8073 (+3) ед,
- РСЗО – 919 (+0) ед,
- средств ПВО – 605 (+0) ед,
- самолетов – 324 (+0) ед,
- вертолетов – 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 6163 (+9),
- крылатых ракет – 1596 (+10),
- кораблей / катеров - 22 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 10650 (+14) ед,
- специальной техники – 1170 (+2)