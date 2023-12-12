ЕС раскритиковал финальное заявление климатического саммита за недостаточную амбициозность

Евросоюз и отдельные страны-члены раскритиковали проект финального заявления климатического саммита, который проходил в Дубае, считая текст недостаточно сильным, сообщает Европейская правда.

Многие европейские страны охарактеризовали проект документа как разочарование, поскольку в нем не декларируются намерения постепенно отказываться от ископаемого топлива.

В проекте прописано несколько шагов, которые могут снизить выбросы парниковых газов: утроить использование возобновляемых источников энергии до 2030 года, использование новейших технологий для улавливания диоксида углерода, большее привлечение атомной энергетики. Что касается ископаемого топлива, то речь идет о том, чтобы по возможности сокращать производство и потребление угля, нефти и газа "честным и упорядоченным способом".

"Это предложение от председательства саммита – это разочарование. Это в целом недостаточно. Ключевые элементы неприемлемы для нас как Евросоюза" , – заявила министр иностранных дел Германии, представитель "Зеленых" Анналена Бербок.

По ее словам, из проекта следует, что ископаемое топливо и в дальнейшем может продолжать играть важную роль и будет возможным строительство новых ТЭЦ на угле.

Она добавила, что с таким объемом действий мировое сообщество не сможет сдержать глобальное повышение температуры воздуха.

Главный переговорщик от ЕС Вопке Хукстра и министр по вопросам окружающей среды Испании Тереза Рибера также отреагировали негативно. Первый заявил, что переговоры по проекту заявления должны продолжаться "столько, сколько необходимо".

Аргументом членов ЕС является не только то, что они хотят решений, которые соответствовали бы климатическим целям самого Евросоюза, но и то, что на отстаивание ими решительных действий рассчитывают многие более бедные страны Глобального юга, которые уже остро ощущают на себе последствия климатических изменений.