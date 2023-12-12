NYT: Украина и США разрабатывают новую военную стратегию

Стратегии ведения войны США и Украины различаются, сейчас страны разрабатывают новую. Об этом сообщает The New York Times, пишет Владислав Прийменко, РБК-Украина.

США и Украина расходятся во мнениях о том, как вести войну с Россией. США считают, что Украина должна сосредоточиться на обороне, наращивании сил и подготовке к затяжной войне. Украина же хочет перейти в наступление, чтобы добиться более выгодных условий для переговоров.

Рассматриваются стратегии, связанные с ударами по Крыму, оружейным заводам, складам оружия, железнодорожным линиям и с "символическими победами". Один из бывших украинских высокопоставленных военных отказался обсуждать с NYT идеи Киева, но назвал план "очень смелым".

По словам издания, Украинские военные и чиновники просят у западных стран миллионы артиллерийских снарядов из западных запасов, "которых не существует". США пытаются подготовить Украину к тому, что количество помощи, которое она получит, может сократиться.

"Ставки огромны. Без новой стратегии и дополнительного финансирования, по мнению американских чиновников, Украина может проиграть войну. Американские чиновники говорят, что Украине придется сражаться с более ограниченным бюджетом" , - говорится в публикации.

США оказали Украине масштабную помощь на сумму более 111 млрд долларов за два года. Однако в последнее время растет число республиканцев, выступающих против дальнейшей поддержки Украины. Некоторые из них требуют предоставить новую стратегию перед голосованием о выделении дополнительных средств.

Несовпадение взглядов украинских и американских генералов осложняет положение Украины в войне с Россией. Киев считает, что главным направлением боевых действий является восток страны, а Вашингтон - юг.

Украинское командование опасалось, что прорыв на юге приведет к большим потерям. В итоге Украина разделила свои силы, но "вместо решительного прорыва возникла тупиковая ситуация". В Киеве считают, что американские ожидания были нереалистичными, особенно учитывая возможности украинских воздушных сил.