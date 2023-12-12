Оккупанты формируют штурмовые подразделения из офицеров – спикер Генштаба ВСУ
Российский генерал-полковник Михаил Теплинский, не пользующийся авторитетом среди военнослужащих ВС РФ, отдал приказ создавать штурмовые подразделения из офицеров. Об этом заявил спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев, сообщает Укринформ.
"В целом генерал Теплинский, сейчас занимающий должность командующего российской оккупационной группировкой войск "Днепр", не пользуется авторитетом среди военнослужащих ВС РФ. В частности, его подчиненные говорят, что он не заботится о жизни личного состава. Достаточно будничная и прозаическая ситуация как для российских командующих", – сказал он.
Отдельно спикер проинформировал, что Теплинский издал приказ о формировании штурмовых подразделений среди офицерского состава россиян.
"Это такие ударные батальоны, по образцу белогвардейских частей 20-х годов прошлого века. Основные критерии для офицеров, которыми комплектуют штурмовые подразделения - это неспособность к командованию подчиненными, личная недисциплинированность и слабая мотивация", - заявил Ковалев.
Как сообщалось, ранее Ковалев заявлял, что на временно оккупированной территории Донецкой и Запорожской областей недостаток офицерского состава составляет более 60%, в Крыму – 30.