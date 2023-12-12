Стало известно, сколько САУ "Богдана" изготовили для ВСУ

Для вооруженных сил на украинских оборонных заводах собрали уже около тридцати САУ "Богдана", сообщает Экономическая правда.

Разработчики рассказали, что сегодня "Богдан" является одной из наиболее применяемых самоходных артиллерийских установок 155 калибра, а на фронте их работают уже десятки. По данным источников в силах обороны, по заказу армии собрали около 30 этих САУ.

В тексте также говорится, что ни одна САУ "Богдана" не была уничтожена на поле боя, но есть несколько поврежденных единиц, которые сейчас на ремонте. В серийное производство привлечены 25 предприятий и 400 человек. Стоит украинская гаубица вдвое дешевле французской САУ Caesar.

Ранее президент Владимир Зеленский рассказал, что Украина вышла на темп производства 6 САУ "Богдана" в месяц.