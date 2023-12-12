Выступления Зеленского не изменят требования республиканцев к Байдену – сенатор

Сенатор и ведущий переговорщик Республиканской партии по вопросам помощи Украине и защиты границ США Джеймс Лэнкфорд заявил, что ни одна из речей президента Владимира Зеленского к американским законодателям не изменит требований республиканцев к Конгрессу, сообщает Лига.net.

Сенатора спросили, готов ли он подождать с вопросом безопасности границ с Мексикой до следующего года, если Зеленский будет призывать Конгресс немедленно одобрить помощь Украине.

Лэнкфорд ответил категорически: "Нет, нет".

На прошлой неделе координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что США могут гарантировать предоставление Украине военной поддержки еще на несколько недель, а после – закончатся возможности.

Вчера Зеленский заявил, что не расстроен из-за паузы в помощи от американских союзников, поскольку он еще "не проиграл эту битву".