FT: ЕС хочет привлечь 15 млрд евро из активов РФ на финпомощь Украине

Евросоюз намерен привлечь 15 миллиардов евро из замороженных активов России для оказания финансовой помощи Украине. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники, сообщает Европейская правда.

По их данным, во вторник Брюссель предложит ограничить доходы, полученные от замороженных активов России в ЕС, с целью в конце концов изъять до 15 млрд евро для Украины.

Отмечается, что неудачные попытки США и ЕС договориться о дополнительной финансовой поддержке Украины дали новый толчок предложениям использовать замороженные деньги РФ.

Как утверждают источники издания, Еврокомиссия сначала потребует от депозитариев ценных бумаг, владеющих активами российского центробанка, размещать прибыль, полученную от них, на отдельных счетах.

Депозитарии ценных бумаг получают прибыль, реинвестируя средства от погашения ценных бумаг, таких как государственные облигации, поскольку платежи в Москву запрещены из-за санкций.

На втором этапе плана прибыли будут перечислены в общий бюджет ЕС, чтобы помочь поддержать Украину, отмечают источники. При этом страны-члены ЕС должны единодушно поддержать этот план, а также дальнейшие шаги по его реализации, прежде чем Киев получит деньги.