В Воздушных силах прокомментировали ночную атаку "Шахедов" из Крыма

Этой ночью российские оккупанты запускали по Украине дроны-камикадзе "Шахед" из территории временно оккупированной Балаклавы в Крыму. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

"С вечера начались привычные для нас атаки "Шахедов". В этот раз они летели из района Балаклавы, из временно оккупированного Крыма, заходили они как обычно с юга. Ну и уничтожались подразделениями мобильных огневых групп, которые все эффективнее отрабатывают по "Шахедам" , - рассказал Игнат.

Он отметил, что сегодня не было стопроцентного результата: только 9 из 15 БПЛА уничтожены.