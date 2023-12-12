Блокировка границ: пограничники рассказали об очередях

По состоянию на утро 12 декабря продолжается блокирование движения грузовиков в трех пунктах пропуска на границе с Польшей и в одном - на въезд в Словакию, всего в очередях на границе - более 5 тысяч грузовиков.﻿﻿ Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко, сообщает Украинская правда.

"На границе с Польшей продолжается блокирование трех направлений "Рава-Русская - Гребенное", "Краковец-Корчева" и "Шегини - Медика". На этих направлениях в очереди в сторону Украины - 2600 грузовиков. Больше всего - напротив пункта пропуска "Шегини". Остается примерно то количество грузовиков, которые и до этого пересекали эти ПП, интенсивности не отмечаем" , – сообщил он.

"Относительно пункта пропуска "Ягодин - Дорогуск", где вчера после 14 часов было разблокировано движение. По состоянию на утро по информации от польских пограничников, в очереди находится примерно 700 грузовиков. По состоянию на вчера на утро это была 1000. То есть на лицо увеличение количества грузовиков, которые пересекли границу за минувшие сутки. Всего границу на этом направлении пересекло 420 грузовиков, 300 из которых - в сторону Украины.

Показателей, которые были до 6 ноября еще нет, но мы надеемся их достичь в ближайшее время" , – добавил спикер Госпогранслужбы.

Относительно фуры, которая накануне вечером заблокировала движение грузовиков в сторону Украины с польской стороны, Демченко отметил, что украинские пограничники не имеют информации о том, остается ли это препятствие, но подтверждают, что движение грузовиков на этом направлении осуществляется в обе стороны.

По пункту пропуска "Ужгород-Вышне Немецке" на границе со Словакией - блокирование движения продолжается.

Офицер напомнил, что участники этой блокады ограничивают движение грузовиков, которые едут из Украины. Но не ограничивают движение транспортных средств в Украину. В сторону Украины, по информации от словацких пограничников находится почти 600 грузовиков.

Всего в "єЧерга" зарегистрировано более 1200 грузовиков на выезд хотели бы пересечь границу со Словакией.

Интенсивность движения в пункте пропуска "Чоп-Захонь" с Венгрией остается. По состоянию на утро 500 грузовиков в очереди ожидают пересечения границы, отметил спикер ГПСУ.

Также, по словам Демченко, отмечается увеличение грузопотока и на границе с Румынией, где ранее очередей не наблюдалось. Так в пункте пропуска "Порубное-Сирет" по состоянию на утро въезда в Украину ожидают 800 грузовиков.