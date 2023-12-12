США советуют Украине окапываться на достигнутых позициях и наращивать силы – NYT

Соединенные Штаты усиливают предоставление военных консультаций Украине и рекомендуют Киеву закрепиться на достигнутых позициях, держать оборону и наращивать силы и вооружение в течение года. Об этом пишет The New York Times, сообщает Украинская правда.

"Некоторые американские военные хотят, чтобы Украина придерживалась стратегии "удерживать и развивать" – сосредоточиться на содержании территории, которую она имеет, и развитии своей способности производить оружие в 2024 году" , – говорится в статье.

Соединенные Штаты считают, что эта стратегия повысит самодостаточность Украины и обеспечит Киеву возможность дать отпор любой новой российской агрессии.

По данным издания, цель такой стратегии состоит в том, чтобы создать достаточно достоверную угрозу, чтобы Россия могла рассмотреть возможность участия в содержательных переговорах в конце следующего года или в 2025 году.

Американские чиновники уверены, что без новой стратегии и дополнительного финансирования Украина может проиграть войну.

В США считают, что без изменения стратегии 2024 год может походить на 1916 год – самый смертоносный год Первой мировой войны, когда погибли тысячи молодых людей, а линии фронта изменились очень мало.

Издание пишет, что украинские больницы уже переполнены ранеными солдатами – в течение всего контрнаступления с фронта туда и обратно ездили кареты скорой помощи.

"Украина не обнародовала официальное количество погибших, но официальные лица признают, что потери были значительными" , – отмечает NYT.

Издание также пишет, что кампания 2023 года не была полным провалом – американские чиновники, в частности, указывают на успешные и разрушительные атаки Украины на Черноморский флот России и военные командные пункты в Крыму.

По словам некоторых чиновников, это была большая военно-морская победа страны, не имеющая военно-морского флота.