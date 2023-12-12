На Одесчине из-за атаки дронов повреждено спортивное учреждение
В Одесской области в результате ночной атаки "Шахедов" повреждены здания спортивного учреждения. Обошлось без пострадавших.
Об этом сообщили в Силах обороны юга Украины.
"На Одесщине в результате вражеской агрессии повреждения получили административные здания и технические помещения спортивного учреждения. Люди не пострадали", – говорится в сообщении.
Также в Силах обороны юга сообщают, что ночью в Одесской области сбили два "Шахеда". Еще по одному беспилотнику сбили в Николаевской, Днепропетровской и Кировоградской областях.