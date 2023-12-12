Армения заявила о своих европейских стремлениях

Армения поддерживает переговоры Молдовы и Украины с ЕС о членстве. Этот вопрос приветствуется не только правительством страны, но и армянским народом, также имеющим европейские стремления.﻿ Об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян, пишет Ярослава Борзова, РБК-Украина.

Так, вечером 11 декабря министр иностранных дел Армении принял участие в министерской встрече Восточного партнерства в Брюсселе, сделав ряд заявлений, направленных осветить желание страны к проевропейскому становлению.

"Наше правительство приветствует решение Европейской комиссии предложить Европейскому Совету начать переговоры о присоединении Молдовы и Украины и предоставить Грузии статус кандидата. Это решение приветствует не только правительство Армении, но и ее народ, также имеющий европейские стремления" , - заявил он.

По словам Мирзояна, процесс демократизации и внедрение амбициозной программы реформ в Армении "не останавливались ни на секунду".

"Последним проявлением нашей решимости стала ратификация Римского устава в Армении. Присоединившись к Международному суду ООН, Армения способствовала укреплению международной правовой системы, в то же время подтверждая суверенное право принимать решения исходя из собственных национальных интересов" , - подчеркнул глава МИД Армении.

Следует заметить, что в последнее время власти Армении фактически открыто игнорируют любые контакты с Кремлем.

Накануне стало известно, что глава парламента страны Ален Симонян не примет участие во встрече в рамках Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Москве, которая пройдет 19 декабря.

Таким образом, власти Армении уже неоднократно выражали свое недовольство отсутствием эффективной поддержки ОДКБ в рамках международного сотрудничества ее стран-членов.

В частности, последнее подобное сетование о присутствии российских военных баз на территории страны Армения выразила во время активных боевых действий на территории Нагорного Карабаха.

Отметим, что членами ОДКБ являются Россия, Беларусь, Казахстан, Армения, Киргизия и Таджикистан.

Также летом Армения отказалась участвовать в учениях "Скала-2023" в Беларуси под эгидой Организации договора о коллективной безопасности.

В конце октября стало известно, что власти Армении рассматривают возможность закрытия российских государственных телеканалов, поскольку они допустили нарушение.

В начале ноября Российская Федерация заявила, что приняла участие Армении в саммите по украинской "формуле мира" в Мальте как "демонстративный антироссийский жест".