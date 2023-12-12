Украина обязалась выполнить еще 12 требований МВФ по обновленному меморандуму
Международный валютный фонд в понедельник, 11 декабря, обнародовал обновленный меморандум об экономической и финансовой политике в рамках второго пересмотра кредитной программы. В нем сообщается, что Украина взяла на себя обязательство по 12 дополнительным требованиям, сообщает Лига.Бизнес.
Из предыдущих требований, которые Украина должна была выполнить для второго пересмотра, Украина выполнила 11, но четыре – с задержкой.
Один маяк – создание концептуальной записки по программе "5-7-9" с предложениями оставить ее только для малых и средних компаний – Украина не выполнила, его перенесли на конец марта.
До конца года остаются еще три "старых" маяка:
- пересмотр текущих процедур управления государственными инвестициями;
- утверждение Национальной стратегии доходов;
- принятие законодательства для повышения институциональной независимости САП.
Еще один "старый" бенчмарк – подготовка основ оздоровления банков в консультациях с ФГВФЛ и экспертами МВФ – перенесли с конца марта 2024 года на конец декабря 2024 года, а маяк "введения методологии оценки рисков при осуществлении надзора" остается на конец июня.
Добавились такие маяки:
- найти источники для увеличения собственных поступлений бюджета 2024 года на 0,5% ВВП (конец февраля);
- изменить УПК в части рассмотрения дел ВАКС одним судьей или коллегией из трех судей (конец марта);
- принять закон о перезагрузке Бюро экономической безопасности (конец июня);
- провести внешний аудит финансового состояния компаний теплокоммунэнерго, с разбивкой долгов до и после февраля 2022 года (конец июня);
- провести аудит эффективности налоговых льгот и потерь от них (конец июля);
- принять закон о создании нового суда для рассмотрения дел против госорганов – НБУ, НАБУ, НАПК (конец июля);
- разработать политику государственной собственности госпредприятий, дивидендную политику и стратегию приватизации (конец августа);
- определить наиболее пострадавшие от войны госкомпании и подготовить оценку потенциальных фискальных и квазифискальных рисков (конец сентября);
- провести внешний аудит эффективности НАБУ (конец сентября);
- с помощью МВФ провести диагностику довоенного процесса подготовки среднесрочного бюджета для усиления стратегического подхода к бюджету (конец октября);
- принять постановление с планом действий, которые установят четкую связь между среднесрочным бюджетным планированием и капитальными расходами, а также определят Минфин ответственным за надзор (конец декабря);
- сохранение всех государственных банков в управлении Минфина, передача всех национализированных несистемных банков в Фонд гарантирования вкладов (постоянный маяк).