Украина обязалась выполнить еще 12 требований МВФ по обновленному меморандуму

Международный валютный фонд в понедельник, 11 декабря, обнародовал обновленный меморандум об экономической и финансовой политике в рамках второго пересмотра кредитной программы. В нем сообщается, что Украина взяла на себя обязательство по 12 дополнительным требованиям, сообщает Лига.Бизнес.

Из предыдущих требований, которые Украина должна была выполнить для второго пересмотра, Украина выполнила 11, но четыре – с задержкой.

Один маяк – создание концептуальной записки по программе "5-7-9" с предложениями оставить ее только для малых и средних компаний – Украина не выполнила, его перенесли на конец марта.

До конца года остаются еще три "старых" маяка:

пересмотр текущих процедур управления государственными инвестициями;

утверждение Национальной стратегии доходов;

принятие законодательства для повышения институциональной независимости САП.

Еще один "старый" бенчмарк – подготовка основ оздоровления банков в консультациях с ФГВФЛ и экспертами МВФ – перенесли с конца марта 2024 года на конец декабря 2024 года, а маяк "введения методологии оценки рисков при осуществлении надзора" остается на конец июня.

Добавились такие маяки: