С лета украинцы получили около 140 тысяч разрешений на оружие
За последние пять с половиной месяцев, с тех пор как работает реестр оружия, граждане Украины получили более 137 тысяч разрешений на владение оружием. Об этом заявили в Министерстве внутренних дел Украины, сообщает Украинская правда.
23 июня в Украине начал работу реестр оружия.
С тех пор украинцы подали более 149 тысяч заявлений от граждан на получение различных видов разрешений на оружие, а полицейские приняли более 137 тысяч решений о предоставлении соответствующих разрешений.
В МВД также добавили, что украинцы регулярно обращаются в контакт-центр с вопросами о получении услуг в Едином реестре оружия или для решения проблемных ситуаций.
Реестр оружия работает почти полгода МВД
За консультацией по регистрации оружия можно обращаться:
- По телефону: 044 334 40 35
- С помощью Телеграмм-бота: @arms_mvs_bot
- В чат-бот в Едином окне для граждан – https://services.mvs.gov.ua/.