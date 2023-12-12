С лета украинцы получили около 140 тысяч разрешений на оружие

За последние пять с половиной месяцев, с тех пор как работает реестр оружия, граждане Украины получили более 137 тысяч разрешений на владение оружием.﻿ Об этом заявили в Министерстве внутренних дел Украины, сообщает Украинская правда.

23 июня в Украине начал работу реестр оружия.

С тех пор украинцы подали более 149 тысяч заявлений от граждан на получение различных видов разрешений на оружие, а полицейские приняли более 137 тысяч решений о предоставлении соответствующих разрешений.

В МВД также добавили, что украинцы регулярно обращаются в контакт-центр с вопросами о получении услуг в Едином реестре оружия или для решения проблемных ситуаций.

Реестр оружия работает почти полгода МВД

За консультацией по регистрации оружия можно обращаться: