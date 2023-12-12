Почти 60% украинцев за продолжение войны с РФ даже без западной помощи

Более половины украинцев считают, что в случае существенного сокращения помощи от Запада необходимо продолжать освободительную войну против России, даже если есть риск для потери новых территорий.﻿ Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 29 ноября − 9 декабря, сообщает Украинская правда.

"Большинство респондентов − 58% − сейчас склоняются к мнению, что даже в случае существенного сокращения Западной помощи стоит все равно продолжать боевые действия для давления на оккупантов, даже с учетом рисков для территорий, которые контролируются Украиной сейчас", – отмечают социологи.

Вместе с этим каждый третий респондент (32%) считает, что лучше идти на прекращение боевых действий в условиях действительно серьезных гарантий безопасности от Запада, даже если освобождение оккупированных территорий затянется на неопределенный срок.

Остальные 10% не смогли определиться со своим мнением.

Для справки: Из-за высокого риска существенного снижения поддержки со стороны Запада КМИС спрашивал украинцев, какая стратегия действий для Украины будет лучше:

прекратить боевые действия, сохранить контроль над удерживаемыми территориями и получить серьезные гарантии безопасности от Запада или даже членство в НАТО, но при этом освобождение оккупированных территорий отложить на неопределенное будущее;

продолжать боевые действия, давить на российских оккупантов и искать слабые места, понемногу и медленно освобождать свои территории, но при этом осознавать, что есть и угроза для территорий, которые сейчас контролируются Украиной.

Социологи отмечают, что в вопросе стратегии действий в случае существенного сокращения Западной помощи есть определенные региональные различия. На Западе и в Центре больше респондентов (соответственно, 64% и 65%) выступают за продолжение боевых действий в любом случае. Хотя в этих регионах четверть населения также высказались за прекращение боевых действий.

Зато на Юге и Востоке мнения разделились примерно пополам с лишь незначительным преобладанием мнения о продолжении боевых действий.

В частности, на Юге 46%, а на Востоке 47% считают, что даже в условиях ограниченной Западной помощи боевые действия должны продолжаться. В то же время, соответственно, 40% и 42% готовы на прекращение боевых действий.

Социологи отмечают, что в этом случае важную роль играет фактор близости к линии фронта. Юг и Восток значительно ближе к зоне активных боевых действий − и это в значительной степени обусловливает более высокую готовность в условиях ограничения помощи на прекращение боевых действий.

Исследование проходило 29 ноября − 9 декабря. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров опросили 1 031 респондента в возрасте от 18 лет, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года (АР Крым, г. Севастополь, отдельные районы Донецкой и Луганской областей), а также опрос не проводился с гражданами за рубежом.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 3,4% для показателей, близких к 50%, 3,0% для показателей, близких к 25%, 2,1% − для показателей, близких к 10%, 1,5% − для показателей, близких к 5%.

В условиях войны кроме указанной формальной погрешности добавляется определенное систематическое отклонение, но социологи считают, что полученные результаты все равно сохраняют высокую репрезентативность и позволяют достаточно надежно анализировать общественные настроения населения.