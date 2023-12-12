Почти 60% украинцев за продолжение войны с РФ даже без западной помощи
Более половины украинцев считают, что в случае существенного сокращения помощи от Запада необходимо продолжать освободительную войну против России, даже если есть риск для потери новых территорий. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 29 ноября − 9 декабря, сообщает Украинская правда.
"Большинство респондентов − 58% − сейчас склоняются к мнению, что даже в случае существенного сокращения Западной помощи стоит все равно продолжать боевые действия для давления на оккупантов, даже с учетом рисков для территорий, которые контролируются Украиной сейчас", – отмечают социологи.
Вместе с этим каждый третий респондент (32%) считает, что лучше идти на прекращение боевых действий в условиях действительно серьезных гарантий безопасности от Запада, даже если освобождение оккупированных территорий затянется на неопределенный срок.
Остальные 10% не смогли определиться со своим мнением.
Для справки: Из-за высокого риска существенного снижения поддержки со стороны Запада КМИС спрашивал украинцев, какая стратегия действий для Украины будет лучше:
- прекратить боевые действия, сохранить контроль над удерживаемыми территориями и получить серьезные гарантии безопасности от Запада или даже членство в НАТО, но при этом освобождение оккупированных территорий отложить на неопределенное будущее;
- продолжать боевые действия, давить на российских оккупантов и искать слабые места, понемногу и медленно освобождать свои территории, но при этом осознавать, что есть и угроза для территорий, которые сейчас контролируются Украиной.
Социологи отмечают, что в вопросе стратегии действий в случае существенного сокращения Западной помощи есть определенные региональные различия. На Западе и в Центре больше респондентов (соответственно, 64% и 65%) выступают за продолжение боевых действий в любом случае. Хотя в этих регионах четверть населения также высказались за прекращение боевых действий.
Зато на Юге и Востоке мнения разделились примерно пополам с лишь незначительным преобладанием мнения о продолжении боевых действий.
В частности, на Юге 46%, а на Востоке 47% считают, что даже в условиях ограниченной Западной помощи боевые действия должны продолжаться. В то же время, соответственно, 40% и 42% готовы на прекращение боевых действий.
Социологи отмечают, что в этом случае важную роль играет фактор близости к линии фронта. Юг и Восток значительно ближе к зоне активных боевых действий − и это в значительной степени обусловливает более высокую готовность в условиях ограничения помощи на прекращение боевых действий.
Исследование проходило 29 ноября − 9 декабря. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров опросили 1 031 респондента в возрасте от 18 лет, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года (АР Крым, г. Севастополь, отдельные районы Донецкой и Луганской областей), а также опрос не проводился с гражданами за рубежом.
Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 3,4% для показателей, близких к 50%, 3,0% для показателей, близких к 25%, 2,1% − для показателей, близких к 10%, 1,5% − для показателей, близких к 5%.
В условиях войны кроме указанной формальной погрешности добавляется определенное систематическое отклонение, но социологи считают, что полученные результаты все равно сохраняют высокую репрезентативность и позволяют достаточно надежно анализировать общественные настроения населения.