Зеленский назвал численность Сухопутных войск ВСУ

В Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины служат около 600 тысяч бойцов разных родов войск. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

"Сухопутные войска Украины. Почти 600 тысяч воинов разных родов войск. Смелые. Героические. Мощные" , - написал Зеленский.

По его словам, многие бойцы уже отмечены государственными наградами.

"Многих будут помнить всегда собратья за силу и помощь в бою. Многим благодарны наши люди за освобождение нашей земли, городов и сел, за возможность гордиться мощью украинской армии. Многих мы сегодня вспоминаем, когда чествуем украинских героев, отдавших свои жизни ради нашего государства и людей. Слава нашим защитникам! Спасибо каждому солдату, каждому сержанту, каждому командиру за мощь, которую вы даете нашему государству" , - подчеркнул президент.

День Сухопутных войск, который отмечается ежегодно 12 декабря, был установлен указом президента Украины от 18 октября 1997 года.

Сухопутные войска – самый многочисленный вид Вооруженных Сил Украины, предназначенные для ведения боевых действий преимущественно на суше. Они играют ключевую роль в защите государства и украинского народа от внешней вооруженной агрессии.