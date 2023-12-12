Оккупанты продолжают наступление на Авдеевском и Марьинском направлениях – Тарнавский

Российские войска продолжают массированное наступление на Авдеевском и Марьинском направлениях.﻿﻿ Об этом заявил командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский, сообщает Украинская правда.

"Два дня назад враг начал массированные наступательные действия при поддержке бронетехники на Авдеевском и Марьинском направлениях. Активно применяет авиацию. Управляемые авиабомбы. За двое суток - 19 авиаударов. Нашествие продолжается. Наши воины стойко держат оборону" , – отметил командующий.

По данным генерала, 11 декабря Силы обороны отбили 42 атаки противника восточнее Новобахмутовки, южнее Северного и Тоненького и в районах Авдеевки, Первомайского и Невельского.

10 декабря на Авдеевском направлении было отражено 49 атак и уничтожено 11 российских танков и 15 других бронемашин. Вблизи Авдеевки оккупанты пытаются идти вперед как на севере, так и на юге.

Активен враг и в районах Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки, где за прошедшие сутки украинские защитники отбили 14 атак.

10 декабря на Запорожском направлении силы обороны отбили 3 атаки противника южнее Новодаровки и западнее Новопокровки. А в понедельник враг трижды атаковал севернее Приютного и западнее Новопокровки.

В то же время, на Мелитопольском направлении украинские воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, отмечает Тарнавский.

Общие потери врага за прошедшие сутки составили 430 человек.

Силы обороны уничтожили 7 единиц военной техники. В частности, 3 танка, 2 ББМ и единицу специальной техники.