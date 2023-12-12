В правительстве рассказали, когда надеются возобновить работу "Киевстара"

В сети мобильного оператора "Киевстар" продолжаются ремонтные работы, которые надеются завершить в течение четырех-пяти часов.﻿ Об этом заявил вице-премьер по восстановлению - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков на итоговой встрече команды Минвосстановления с главами дипмиссий и общественностью, сообщает Экономическая правда.

"Надеемся, через несколько часов вернется в работу" , - сказал вице-премьер.

По словам Кубракова, сейчас происходят ремонтные работы, которые могут длиться четыре-пять часов.

Напомним,﻿﻿ утром 12 декабря в сети "Киевстар" произошел технический сбой. Из-за этого недоступны услуги связи и доступа в интернет у части абонентов.

Пользователи "Киевстара" утром 12 декабря также не могут перейти на других операторов, поскольку сбой в сети оператора повлиял на национальный роуминг.