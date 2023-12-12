Британская разведка: у РФ проблемы с ведением боевых действий ночью

В разведке Минобороны Великобритании проанализировали проблемы, с которыми сталкиваются российские захватнические войска во время боевых действий в Украине в ночное время. Об этом говорится в разведывательном обзоре ведомства 12 декабря, сообщает Европейская правда.

По данным разведки, многочисленные сообщения от участников боевых действий с начала войны подчеркивают тенденцию, что у военных РФ есть проблемы с ведением боевых действий по ночам.

"В конце ноября 2023 года пользователь соцсетей, который утверждал, что он российский солдат, воюющий в Херсонской области, обратил внимание на дефицит приборов ночного видения и специальных камер для беспилотников" , – говорится в сводке.

Как указывают аналитики, приборы ночного видения часто фигурируют в списках оборудования, которое российские подразделения просят у своих семей и сторонников. Украинские войска часто получают приборы ночного видения от международных партнеров.

В Минобороны Великобритании отмечают, что эти проблемы россиян также связаны с тем, что военные учения в РФ редко делают акцент на тренировках в ночное время.