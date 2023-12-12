В "Киевстаре" заявили о мощной хакерской атаке

Сбой в работе мобильного оператора "Киевстар" произошел из-за мощной хакерской атаки. Об этом заявили в компании, сообщает Суспільне.

"Утром 12 декабря сеть связи "Киевстара" стала мишенью мощной хакерской атаки, которая стала причиной технического сбоя, в результате которого временно недоступны услуги связи и доступа в интернет" , - сообщили в пресс-службе.

Сообщается, что для фиксации обстоятельств и последствий противоправных действий по вмешательству в деятельность сети "Киевстара" оператор привлек представителей правоохранительных органов и специальных государственных служб, которые сейчас работают в офисе компании.

"По состоянию на данный момент известно, что персональные данные абонентов не скомпрометированы. В настоящее время специалисты оператора работают над устранением последствий хакерской атаки для скорейшего восстановления связи и предоставления сервисов" , — говорится в заявлении.

"Киевстар" обещает предоставить компенсацию абонентам, которые не имели связи или не могли воспользоваться сервисами оператора.