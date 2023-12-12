В ПриватБанке объяснили, как сбой "Киевстара" повлиял на банковскую систему
В связи со сложностями в работе мобильного оператора "Киевстар" некоторые pos-терминалы, банкоматы и терминалы самообслуживания могут работать нестабильно или не иметь связи, сообщает Экономическая правда.
По данным собеседников в ПриватБанке, зависимость сервисов банка от этого мобильного оператора следующая: в банкоматной сети до 5%, терминалы самообслуживания - до 10% сети, POS - до 30%.
При отсутствии мобильной связи клиенты могут позвонить в поддержку с помощью Приват24 или написать в чат-онлайн, для этого достаточно, только доступа к интернету.
ПриватБанк также предоставляет консультацию на общие вопросы в социальных сетях.
"Поэтому клиенты всегда могут обратиться к нам в Facebook и Instagram, специалисты помогут", - сказали в банке.
Отмечается, что техподдержка сервисов осуществляется круглосуточно.
"Мы делаем все, чтобы обеспечить доступность всех продуктов и услуг и быть рядом в режиме 24/7. Просим наших клиентов и всех граждан Украины сохранять спокойствие и руководствоваться в своих решениях информацией из официальных и проверенных источников", - отметили в Приватбанке.