В ПриватБанке объяснили, как сбой "Киевстара" повлиял на банковскую систему

В связи со сложностями в работе мобильного оператора "Киевстар" некоторые pos-терминалы, банкоматы и терминалы самообслуживания могут работать нестабильно или не иметь связи, сообщает Экономическая правда.

По данным собеседников в ПриватБанке, зависимость сервисов банка от этого мобильного оператора следующая: в банкоматной сети до 5%, терминалы самообслуживания - до 10% сети, POS - до 30%.

При отсутствии мобильной связи клиенты могут позвонить в поддержку с помощью Приват24 или написать в чат-онлайн, для этого достаточно, только доступа к интернету.

ПриватБанк также предоставляет консультацию на общие вопросы в социальных сетях.

"Поэтому клиенты всегда могут обратиться к нам в Facebook и Instagram, специалисты помогут" , - сказали в банке.

Отмечается, что техподдержка сервисов осуществляется круглосуточно.