В ноябре рынок гибридных авто в Украине вырос почти вдвое

В ноябре автопарк Украины пополнили 1704 гибридных легковых автомобиля (HEV и PHEV). Это почти вдвое больше, чем в прошлом.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Доля новых авто в этом количестве составила 59%.

В сегменте новых легковых автомобилей лидером рынка гибридов стал Nissan Qashqai (194 ед). Второй результат у Toyota RAV-4 (105 ед).

Третий по популярности – Mercedes-Benz GLE (67 шт).

В регистрациях импортируемых подержанных автомобилей с гибридными силовыми установками первенство у Ford Fusion US (67 шт).

Также в лидерской тройке Toyota Prius (53 шт.) и Ford C-Max (42 шт.)