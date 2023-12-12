Четыре страны ЕС настаивают на признании Палестинского государства

Премьер-министры Испании, Бельгии, Ирландии и Мальты обратились к президенту Евросовета Шарлю Мишелю с призывом как можно быстрее созвать международную мирную конференцию "с участием сторон" с целью реализации решения о двух государствах – Израиля и Палестины, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в письме к Мишелю накануне заседания Евросовета 14-15 декабря.

По словам глав правительств четырех стран, "мы достигли момента, когда Евросоюз должен продвинуться дальше в трех вопросах" – длительное гуманитарное прекращение огня, меры по защите невинных гражданских лиц и насущная необходимость в политическом процессе на основе имплементации решения о двух государствах.

"Мы должны настаивать на скорейшем созыве международной мирной конференции с участием сторон с целью реализации решения о двух государствах, в соответствии с выводами Евросовета от 26 октября. Такое предложение было поддержано на совместном саммите Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества" , – говорится в письме.

Премьеры отметили, что серьезная и надежная перспектива признания Палестинского государства, наряду с государством Израиль, является необходимой основой для продвижения к взаимному признанию, миру и безопасности в регионе.

"Это темные времена для миллионов людей в Палестине и Израиле. По всей Европе снова участились антисемитские инциденты, и с этим нельзя мириться. Пришло время Евросоюзу действовать. На карту поставлен наш авторитет" , – подчеркнули они.

Согласно информации CNN, чиновники США ожидают, что нынешняя фаза наземной операции Израиля в Газе, возможно, продлится до января 2024 года, прежде чем тот перейдет к менее интенсивной стратегии, которая будет направлена на конкретных боевиков и лидеров ХАМАС.