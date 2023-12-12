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Зеленский: ВСУ отбили один из терриконов в Горловке

Вооруженные силы Украины отразили один из терриконов в Горловке. Этот город в Донецкой области оккупирован с 2014 года.

Об увольнении террикона сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Несмотря на сложные условия, отразила один из терриконов в пределах Горловки и захватила позиции противника. Теперь над терриконом развевается наш флаг", - написал президент.

Зеленский отметил, что позиции окупантов захватили бойцы 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила.

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