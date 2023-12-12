Зеленский: ВСУ отбили один из терриконов в Горловке
Вооруженные силы Украины отразили один из терриконов в Горловке. Этот город в Донецкой области оккупирован с 2014 года.
Об увольнении террикона сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
"Несмотря на сложные условия, отразила один из терриконов в пределах Горловки и захватила позиции противника. Теперь над терриконом развевается наш флаг", - написал президент.
Зеленский отметил, что позиции окупантов захватили бойцы 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила.