Словакия готова поддержать начало переговоров ЕС с Украиной – министр

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил, что Братислава готова поддержать решение об открытии с Украиной переговоров о вступлении в ЕС на декабрьском саммите, сообщает Европейская правда.

"Оценив реформаторские усилия в Киеве, мы готовы поддержать открытие переговоров о вступлении, о чем будет идти речь на предстоящем заседании Евросовета. Впрочем, впереди у нашего восточного соседа еще долгий и тернистый путь, все необходимые меры нужно не только одобрить, но и воплотить в жизнь и следить за их соблюдением" , – заявил Бланар.

Параллельно он отметил необходимость "больше фокусироваться на поиске решений для мирного урегулирования".

Министр также повторил позицию нового правительства в Братиславе о том, что Словакия не планирует предоставлять Украине военную помощь.

"В то же время мы продолжим оказывать Украине гуманитарную поддержку, в частности в вопросе разминирования и подготовки энергетической инфраструктуры к зиме, и в этом уже были конкретные шаги" , – сказал министр иностранных дел Словакии.

Как известно, на саммите лидеров ЕС 14-15 декабря должны рассмотреть вопрос об открытии переговоров о вступлении с Украиной. Против открытия переговоров категорически выступает Венгрия, а позиция Словакии до сих пор оставалась неопределенной.