Европейцы больше поддерживают вступление Украины в ЕС, чем других стран

Европейцы в целом открыты к идее вступления Украины в ЕС, несмотря на издержки и риски, но в лучшем случае прохладно относятся к возможному расширению Евросоюза за счет Грузии и стран на западных Балканах. Об этом свидетельствует опрос в шести странах-членах ЕС, проведенный Европейским советом по международным отношениям (ECFR), сообщает Европейская правда.

Опрос выявил значительную поддержку кандидатуры Украины и, в меньшей степени, Молдовы и Черногории, но также и глубокую обеспокоенность экономическими проблемами и вопросами безопасности.

В то же время, существует широкая оппозиция к возможному вступлению Турции, в частности, а также заметно прохладная реакция на перспективу присоединения к союзу Албании, Боснии, Грузии, Косово, Северной Македонии и Сербии.

Опрос показал, что наибольшую поддержку вступления Украины в ЕС имеют Дания (50%) и Польша (47%), тогда как мнения разделились в Румынии (32% за, 29% против), Германии (37% за, 39% против) и Франции (29% за, 35% против). В Австрии 52% высказались против.

В то же время 45% респондентов обеспокоены тем, что вступление Украины будет иметь негативное влияние на безопасность ЕС, против этого утверждения 25%, которые считают, что он ее усилит.

Многие европейцы не видят никаких экономических выгод от членства Украины. В то время как 43% респондентов в Польше и 37% в Румынии видят в этом положительное влияние на экономику ЕС, 54% в Дании и 46% в Австрии предусматривают расходы.

Существуют также опасения относительно влияния расширения на политическую силу ЕС в мире. Польша и Дания наиболее оптимистично настроены в этом отношении: 43% и 35% граждан считают, что вступление Украины в ЕС окажет положительное влияние.

В Австрии (42%) и Германии (32%), однако, наиболее распространенным было мнение, что членство Украины уменьшит политическую силу ЕС в мире, тогда как респонденты во Франции и Румынии разделились более равномерно.

ECFR выявил четкое разделение между "старыми" и "новыми" странами-членами ЕС относительно более широкого принципа расширения. Респонденты в Австрии (53%), Германии (50%) и Франции (44%) наиболее склонны считать, что ЕС не должен принимать новых членов.

В противоположность этому, в Румынии большинство (51%), а в Польше – 48% считают, что ЕС должен стремиться к расширению. Среди "старых" стран-членов несколько выделяется Дания, где лишь 37% респондентов выступают против любого немедленного расширения.

Опрос выявил сильную оппозицию к возможности вступления Турции в ЕС: 51% опрошенных в шести странах выступили против этой идеи, и менее чем каждый пятый респондент поддержал любой прогресс в вопросе членства Турции.

Европейцы также оказались прохладными к тому, чтобы Албания, Босния и Герцеговина, Косово, Грузия, Молдова, Черногория, Северная Македония и Сербия стали странами-членами ЕС, причем совокупная поддержка вступления этих восьми стран составила менее 30%.

Наиболее слабой оказалась поддержка вступления Косово (20% сказали, что оно должно иметь возможность присоединиться, а 37% сказали, что не должно), Албании (24% за, 35% против), Сербии (25% за, 35% против) и Грузии (25% за, 31% против).

По Северной Македонии (26% за, 27% против) и Боснии и Герцеговины (28% за, 29% против) мнения разделились более равномерно, в то время как Молдова (30% за, 28% против) и Черногория (30% против 25%) получили поддержку по вступлению в ЕС.