WP: Китайские военные наращивают возможности для атак на инфраструктуру США

Китайские военные наращивают возможности вывода из строя ключевых объектов американской инфраструктуры, утверждают американские чиновники и представители отраслевых служб безопасности. Об этом пишет The Washington Post, сообщает Укринформ.

"Китайские военные наращивают свою способность выводить из строя ключевую американскую инфраструктуру, включая энерго- и водоснабжение, а также коммуникационные и транспортные системы" , - сообщили официальные лица США и представители службы безопасности.

По словам экспертов, за последний год хакеры, связанные с Народно-освободительной армией Китая, проникли в компьютерные системы около 20 критически важных объектов. По их словам, это часть более широких усилий по поиску способов посеять панику или нарушить логистику в случае возможного американо-китайского конфликта в Тихом океане.

По словам собеседников, говоривших на условиях анонимности, хакерские атаки также подверглись нескольким организациям за пределами США, включая энергетические компании.

Американские чиновники утверждают, что никакое вмешательство не задело промышленных систем управления, управляющих насосами, поршнями или какими-либо критическими функциями и не привело к сбоям в работе.

Власти США впервые разоблачили киберкампанию "Вольт Тайфун" около года назад, в то время как США и Китай пытаются стабилизировать отношения.