ГУР осуществило кибератаку на налоговую систему РФ: уничтожена база данных

Киберподразделения Главного управления разведки атаковали налоговую систему России, удалось уничтожить всю базу данных и ее резервные копии. Разведчики добавляют, что России не удастся полностью реанимировать свою налоговую систему, сообщает Украинская правда.

"Во время спецоперации военным разведчикам удалось проникнуть в один из хорошо защищенных ключевых центральных серверов федеральной налоговой службы (ФНС РФ), а дальше - в более 2300 ее региональных серверов по всей России, а также на территории временно оккупированного Крыма. В результате кибератаки все серверы получили вредоносное программное обеспечение.

Восстановить работу налоговой россияне безуспешно пытаются уже четвертый день подряд. По оценкам специалистов, паралич в работе ФНС РФ продлится как минимум месяц. В то же время реанимация налоговой системы государства-агрессора в полном объеме - невозможна" , – говорится в сообщении.

Также украинские специалисты таким же образом атаковали российскую ИТ-компанию Office.ed-it.ru, которая обслуживала ФНС РФ.

Сообщается, что в результате двух кибератак удалось полностью ликвидировать конфигурационные файлы, которые годами обеспечивали функционирование разветвленной налоговой системы РФ - уничтожена вся база данных и ее резервные копии (backup).

Связь между центральным офисом в Москве и 2300 российскими территориальными управлениями - парализована, как и между ФНС РФ и Office.ed-it.ru, которая была для налоговой дата-центром (банком данных).

В ГУР отмечают, что фактически речь идет о полном уничтожении инфраструктуры одного из основных госорганов России и многочисленных сопутствующих данных налоговой за большой временной период.

Кроме того, интернет-трафик налоговых данных в масштабах всей России оказался в руках военной разведки Украины.