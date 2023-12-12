Белый дом: Украина ослабнет, если США не смогут передавать ей военную помощь
Отказ США от продолжения финансовой поддержки Украины ослабит ее способность защитить себя от агрессии РФ, сообщает РБК-Украина.
Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает The Guardian.
"Неспособность увеличить финансирование военной кампании ВСУ по отпору агрессии России ослабит способность Украины защитить себя", - сказал он.
Салливан добавил, что если помощь США больше не будет поступать, это нанесет ущерб способностям Украины по удержанию территорий.
Визит Зеленского в США
Напомним, еще вчера, 11 декабря, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США по приглашению президента Джо Байдена.
Глава украинского государства уже успел встретиться с министром обороны США Ллойдом Остином и председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Чарльзом Брауном, а также главой Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой.
Также сообщалось, что президент Зеленский сегодня, 12 декабря, днем прибыл в Конгресс Соединенных Штатов Америки. Там у него запланировано несколько встреч. Кроме визита в Конгресс, у Зеленского сегодня запланирована встреча с Байденом.