Залужный и Умеров посетили позиции воинов на Восточном направлении

Министр обороны Рустем Умеров и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный посетили позиции воинов на Восточном направлении, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила пресс-служба МОУ, командование Сухопутных войск.

Отмечается, что министр и генерал поздравили бойцов с Днем Сухопутных войск. Министр вручил государственные награды военным.

Командующий ОСУВ "Хортица" генерал-полковник Александр Сырский ознакомил Умерова и Залужного с ситуацией на Восточном направлении. Также стороны обсудили ключевые потребности украинских воинов, которые необходимы для эффективного уничтожения врага.

Министр обороны отметил, что кроме фронтового обеспечения и ключевых потребностей войска, во время поездки обсудили вопросы подготовки рекрутов и усиления фортификаций вдоль всей линии соприкосновения.

Указано, что Министерство обороны и Генеральный штаб развивают совместный план действий и оценивает потенциальные угрозы.