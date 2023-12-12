Кабмин согласовал назначение новых глав Донецкой и Ровенской ОГА
Кабинет министров на заседании 12 декабря поддержал указы президента и согласовал назначение новых глав Донецкой ОГА и Ровенской ОГА, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил представитель Кабмина в Раде Тарас Мельничук.
Согласовано назначение:
- Филашкина Вадима Сергеевича председателем Донецкой областной государственной администрации;
- Коваля Александра Сергеевича председателем Ровенской областной государственной администрации.
Филашкин сейчас занимает должность заместителя главы Донецкой ОГА. Он долгое время (с 2007 по 2015 гг.) работал в системе МВД в разных областях Украины. В 2015-2016 гг. был заместителем начальника ГУ Национальной полиции в Донецкой области, а с 2019 года он стал заместителем главы Донецкой облгосадминистрации.
Коваль в 2019-2020 гг. возглавлял Костопольскую районную государственную администрацию Ровенской области. В 2021 году его назначили председателем Ровенской РГА. Эту должность он занимает до сих пор.
12 декабря Кабмин согласовал решение об увольнении Коваля с должности председателя Ровенской РГА, чтобы тот мог возглавить ОГА.
Также правительство согласовало назначение двух глав районных администраций в Днепропетровской и Черниговской областях.
В частности, Вячеслава Мамонова согласовали назначить председателем Днепровской районной госадминистрации Днепропетровской области, а Павла Мирошниченко председателем Корюковской районной госадминистрации Черниговской области.
Напомним:
- 23 ноября Владимир Зеленский официально уволил Виталия Коваля с должности председателя Ровенской ОГА. Чиновник возглавил Фонд госимущества Украины.