Кабмин согласовал назначение новых глав Донецкой и Ровенской ОГА

Кабинет министров на заседании 12 декабря поддержал указы президента и согласовал назначение новых глав Донецкой ОГА и Ровенской ОГА, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Раде Тарас Мельничук.

Согласовано назначение:

Филашкина Вадима Сергеевича председателем Донецкой областной государственной администрации;

Коваля Александра Сергеевича председателем Ровенской областной государственной администрации.

Филашкин сейчас занимает должность заместителя главы Донецкой ОГА. Он долгое время (с 2007 по 2015 гг.) работал в системе МВД в разных областях Украины. В 2015-2016 гг. был заместителем начальника ГУ Национальной полиции в Донецкой области, а с 2019 года он стал заместителем главы Донецкой облгосадминистрации.

Коваль в 2019-2020 гг. возглавлял Костопольскую районную государственную администрацию Ровенской области. В 2021 году его назначили председателем Ровенской РГА. Эту должность он занимает до сих пор.

12 декабря Кабмин согласовал решение об увольнении Коваля с должности председателя Ровенской РГА, чтобы тот мог возглавить ОГА.

Также правительство согласовало назначение двух глав районных администраций в Днепропетровской и Черниговской областях.

В частности, Вячеслава Мамонова согласовали назначить председателем Днепровской районной госадминистрации Днепропетровской области, а Павла Мирошниченко председателем Корюковской районной госадминистрации Черниговской области.

Напомним: