Бойко за 2022 год задекларировал миллионы рублей в российском банке

Бывший сопредседатель запрещенной партии "ОПЗЖ" нардеп Юрий Бойко и его жена Вера хранят деньги и золото на сумму 7,6 млн рублей в российском НК Банке, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит декларация Бойко за 2022 год, опубликованная на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Согласно документу, на счетах Веры Бойко в НК Банке в Москве лежат 3 347 721 рублей в виде денег и 4 297 620 рублей в виде золота.

Но это не все. В разных украинских банках жена Бойко держит еще 82 959 041 гривен, 463 218 долларов и 119 718 евро, а также активы в золоте стоимостью 8 898 148 гривен.

На счетах самого народного депутата в банках Украины лежат всего 78 грн и 4 269 долларов.

Есть у супругов Бойко и наличные деньги. В декларации указаны 200 000 гривен, 18 900 долларов и 17 000 евро наличных средств.

Согласно документу, Юрий Бойко на основном месте работы за 2022 год получил 471 760 грн зарплаты, еще 429 213 гривен - на депутатскую деятельность. Его годовая пенсия составила 180 тысяч гривен, а доход в виде процентов от вкладов - 13 885 гривен.

Доходы жены Бойко за год такие: зарплата на основном месте работы в ООО "Столичная недвижимость" составила 3 615 819 гривен, пенсия - 213 809 гривен, а также подарок в денежной форме от сына Анатолия Бойко - 14,5 миллиона гривен.

Также она получила проценты по различным банковским вкладам и дивиденды. Вместе они составили почти 13 миллионов гривен.

К недвижимому имуществу семьи Бойко в прошлом году добавилась хозяйственная постройка общей площадью 176,3 кв. м в селе Вишенки Бориспольского района Киевской области. Ее стоимость составляет 1 798 125 гривен. Владельцем этого здания Вера Бойко стала в сентябре 2022 года. Объект недвижимости находится в совместном пользовании с сыном и мужем.

Жена Бойко также с сентября 2022 года владеет объектом незавершенного строительства - жилым домом общей площадью 75,5 кв. м в селе Копылов Бучанского района Киевской области.