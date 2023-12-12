США и Канада ввели новые санкции против России: кто попал под ограничения

Соединенные Штаты Америки и Канада сегодня, 12 декабря, ввели санкции против России. Под ограничения попали оборонные заводы, банки и лица, которые принимали участие в "выборах" на оккупированных территориях, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Министерство финансов США и Министерство иностранных дел Канады.

Санкции США

Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) выполняет обязательства, взятые на себя лидерами "Большой семерки", принимая меры против субъектов третьих стран, которые материально поддерживают войну России против Украины.

Вашингтон нацелился на российские сети военных закупок и тех, кто помогает РФ покупать станки, оборудование и ключевые ресурсы.

Министр финансов Джанет Йеллен заявила, что Кремль неуклонно превращает Россию в экономику военного времени, но военная машина российского диктатора Владимира Путина не может выжить только за счет внутреннего производства.

Кто именно попал под санкции

Под ограничения попала многонациональная сеть закупок оружия и технологий. Она состоит из четырех юридических и девяти физических лиц, базирующихся в Китае, Российской Федерации, Гонконге и Пакистане, которые занимаются содействием и закупками производимого в Китае оружия и технологий для России.

В общем Минфин США ввел санкции против более чем 150 физических и юридических лиц. Также под санкции попали компании из Турции, ОАЭ, Китая, Швейцарии, Сингапура, Кыргызстана и Таджикистана. Под ограничения США попали:

"Экспобанк";

Золотодобывающая компания Highland Gold и ее владелец Владислав Свиблов;

Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург";

Три сухогруза под российским флагом "Аркадий Чернышов", "Капитан Якубович" и "Мария";

Золотодобывающая компания "Высочайший";

Закрытое акционерное общество "Вологодский подшипниковый завод";

Липецкий автопроизводитель "Моторинвест";

Компании "Газпром линдеинжиниринг" и "Северные технологии".

Санкции Канады

Министр иностранных дел Мелани Жоли объявила сегодня, что Канада вводит новые санкции против 30 граждан России.

Эти санкции вводятся в отношении лиц, которые баллотировались как "кандидаты" на фиктивных "выборах", организованных Кремлем, состоявшихся с 8 по 10 сентября 2023 года на временно оккупированных территориях Украины.

Эти лица выдвинули свои кандидатуры на незаконных "выборах" на различные "должности" во временно оккупированных частях Херсонской области, в частности в региональное "законодательное собрание", которое российские оккупанты называют "Думой".

Канада пообещала продолжить работать со своими международными партнерами, чтобы помочь Украине защититься от незаконных и неоправданных посягательств России на ее суверенитет и защитить своих граждан от репрессивного российского режима.

Санкции США и Канады против России

Недавно США ввели санкции против полицейского из России. Он пытал демонстрантов, не поддерживавших войну РФ против Украины.

Также Соединенные Штаты Америки и Британия ввели санкции против двух россиян, связанных с ФСБ РФ.

Отдельно сообщалось, что Канада после консультаций со странами Большой семерки ввела запрет на импорт российских алмазов, а также ювелирной продукции с ними.